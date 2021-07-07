В Москве прорвало водопровод на Паромной 3 корпус 3. Горячая вода льется на проезжую часть. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

В МОЭК «360» подтвердили, что сообщение об аварии поступило на номер 112. Однако подробностей пока никаких нет. Сигнал передан в филиал, который займется устранением прорыва.

В начале мая в Санкт-Петербурге на набережной реки Мойки прорвало трубопровод. Струя горячей воды поднялась на несколько десятков метров. В начале июня произошла еще одна коммунальная авария в городе. Из земли забил фонтан с кипятком в высоту уровня четвертого этажа. Во время технических работ прорвало находящуюся под землей трубу с горячей водой.

В конце мая в Екатеринбурге семь жилых домов оказались подтоплены после прорыва трубы. Прорвало трубопровод холодного водоснабжения диаметром 400 миллиметров.