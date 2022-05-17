Кипящие фекалии затопили подвал дома в Екатеринбурге

Порыв трубы привел к затоплению кипятком и нечистотам подвала старого дома в Екатеринбурге. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По информации телеканала, ликвидировать прорыв пока не удалось. Источающие невыносимый запах фекалии подбираются к квартирам жильцов дома.

Ситуация усугубляется тем, что дом на улице Энергостроителей не имеет управляющей компании, поскольку в ближайшей перспективе его планировали сносить.

Ранее сообщалось, что труба с кипятком прорвалась в Красноярске и залила машину гравием. Среди людей пострадавших нет, но местным коммунальщикам пришлось возместить ущерб владельцу Kia Rio. В машине побило стекла, весь салон залило кипящей лавой из гравия. Теплоснабжение в нескольких домах ограничили из-за аварии.

Кроме того, в Ленинградской области в результате аварии на Большом Невском водоводе без воды остались 35 тысяч человек.