Киоск с пиротехникой загорелся в Новосибирске. Видео
«По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений горел киоск по продаже пиротехники. В течение девяти минут было ликвидировано открытое горение. Пострадавших нет», — передает РИА «Новости» слова представителя ведомства.
В Сети появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, что от огня начали во все стороны врываться петарды, гремели фейерверки. Однако зрелищное преставление закрывали густые клубы дыма.
Официальная причина пожара еще не озвучена, но в Сети также появилось видео вероятного поджога ларька. На кадрах можно разглядеть трех молодых человек, которые находятся рядом с окном сооружения. Они бросают что-то внутрь. Уже через несколько секунд начинается пожар.
Также сегодня в Новосибирске произошел пожар в приюте для бездомных животных. Среди собак есть погибшие и пострадавшие.