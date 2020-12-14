Киоск с пиротехникой загорелся в Новосибирске. Видео

В Новосибирске на улице Большой загорелся киоск с пиротехникой. По данным ГУМЧС по Новосибирской области, пострадавших нет. Возгорание произошло минувшей ночью. Огонь охватил восемь квадратных метров.

«По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений горел киоск по продаже пиротехники. В течение девяти минут было ликвидировано открытое горение. Пострадавших нет», — передает РИА «Новости» слова представителя ведомства.

В Сети появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, что от огня начали во все стороны врываться петарды, гремели фейерверки. Однако зрелищное преставление закрывали густые клубы дыма.

Официальная причина пожара еще не озвучена, но в Сети также появилось видео вероятного поджога ларька. На кадрах можно разглядеть трех молодых человек, которые находятся рядом с окном сооружения. Они бросают что-то внутрь. Уже через несколько секунд начинается пожар.

Также сегодня в Новосибирске произошел пожар в приюте для бездомных животных. Среди собак есть погибшие и пострадавшие.