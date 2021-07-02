Кинувшего в полицейского бутылку жителя Красноярска приговорили к условному сроку

Жителя Красноярска, бросившего в полицейского бутылку, приговорили к полутора годам условного лишения свободы. Об этом сообщила «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу суда.

«На этой неделе суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком на такое же время», — сказано в сообщении пресс-службы.

Мужчину осудили по статье «Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Приговор в законную силу пока не вступил.