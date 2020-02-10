Кинотеатр «Октябрь» эвакуировали из-за задымления

В кинотеатре «Октябрь», в центре Москвы, произошло задымление, все посетители были эвакуировали во время предпоказа фильма «Лед 2». Об этом сообщили в МЧС.

Как сообщают очевидцы, во время премьеры фильма «Лед-2» внезапно началась эвакуация. В кинотеатре было заметно задымление, началась давка и паника. По некоторым данным, в кинозале во время начала фильма находились Алла Пугачева, Светлана Лобода, Александр Петров, Аглая Тарасова и другие звезды.

Пресс-служба МЧС сообщила «360», что причиной задымления стало короткое замыкание электропроводки в одном из помещений здания. Площадь возгорания составила 0.2 квадратных метра и была ликвидирована администрацией «Октября» до приезда спасателей.

В ведомстве уточнили, что всех людей из здания эвакуировали также до приезда пожарных, пострадавших нет. Здание покинули 2,5 тысячи человек.

Старший менеджер по связям с общественностью Sony Pictures Юлия Бойкова отматила, что эвакуация прошла в штатном режиме, и добавила, что информация о повторном показе станет известна утром, 11 февраля.