Эксклюзив 19 декабря 2023, 17:43 Кинооператор Гринякин едва не сгорел в машине в центре Москвы Москвичи помогли потушить вспыхнувший Land Cruiser кинооператора Гринякина РИА «Новости»

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Автомобиль Land Cruiser известного кинооператора Игоря Гринякина загорелся в центре Москвы вечером в понедельник, 18 декабря. Машину удалось потушить благодаря прохожим. О происшествии он рассказал в беседе с «360».

Гринякин сообщил, что с пятью детьми направлялся в кинотеатр «Октябрь», чтобы посмотреть премьеру снятого им фильма. Там, на парковке, и произошел пожар.

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«Ехали на премьеру, высадил детей, они пошли в сторону кинотеатра. Начал парковать машину, и она вспыхнула внутри», — уточнил оператор.

Он добавил, что серьезно не пострадал и предположил, что причиной возгорания стала неисправная проводка.

«Просто пальцы обжег, а так все хорошо. Машину удалось потушить, спасибо москвичам», — сказал Гринякин.

В итоге, автомобиль не получил серьезных повреждений. Пострадала лишь обшивка салона, площадь пожара составила два квадратных метра.

Двадцать лет назад оператор и многократный обладатель «Золотого Орла» чудом спасся из Кармадонского ущелья, где во время схода лавины погибла съемочная группа Сергея Бодрова.