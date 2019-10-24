Кинологи прошли 9000 кв. м в поисках пропавших при прорыве дамбы под Красноярском

Поиски пропавших при прорыве дамб в Красноярском крае продолжаются. Кинологи прошли уже девять тысяч квадратных метров территории. Опознаны 17 погибших.

За минувшие сутки спасатели осмотрели осушенные территории на месте возведения временных дамб, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю. Они проверили скопившийся ил и вручную разбирали образовавшиеся завалы. Наземная группировка обследовала три километра береговой линии реки Сисим.

«Кинологической службой обследовано девять тысяч квадратных метров прилегающей к реке территории. Местонахождение троих человек остается по-прежнему неизвестным», — уточнили в ведомстве.

Еще один пострадавший от прорыва дамбы под Красноярском госпитализирован Подробнее

Министр социальной политики региона Ирина Пастухова рассказала, что тела 15 погибших при прорыве дамб в Курагинском районе уже опознали и забрали родственники. Ее слова привело РИА «Новости».

«Сейчас почти все погибшие опознаны, за исключением вновь найденных. В ближайшее время первым четырем гражданам выплаты по миллиону будут сделаны», — добавила министр. Среди жертв — жители Калининградской и Иркутской областей.

Позже представитель оперативного штаба на месте ЧС заявил, что удалось опознать всех погибших. Их тела уже выданы родственникам для захоронения.

Пять дамб на реке Сейба разрушились 19 октября. Сооружения, по данным СК РФ, были возведены незаконно. Волна из потока глины, камней и грязи затопила два общежития временного типа в рабочем поселке Щетинкино. Погибшими признали 17 человек, пострадали 28. Судьба еще троих остается неизвестной.

По делу арестованы трое подозреваемых. Под стражу взяли генерального директора золотодобывающей артели, начальника и мастера участка.