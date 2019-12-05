  • Кинологи не нашли бомбы в эвакуированном роддоме Снегирева

    05 декабря 2019, 17:49

    Алексей Сахаров, Екатерина Андронова

    Днем 5 января поступила информация об эвакуации клиники акушерства и гинекологии имени Снегирева в Москве — якобы здание заминировали. В клинике Сеченова «360» рассказали подробности происшествия.

    «После осмотра всех помещений клиники акушерства и гинекологии имени Снегирева Сеченского университета кинологами никаких взрывных устройств обнаружено не было. Дополнительно сотрудниками была проверена прилегающая к клинике территория, там тоже не обнаружили никаких взрывных устройств. Все пациенты и сотрудники клиники возвращены в здание», — рассказал руководитель пресс-службы Сеченовского университета Борис Давыдов.

    Он добавил, что в клинике всего 120 коек. Сколько человек было эвакуировано, в администрации пока не готовы ответить.

    После сообщения о минировании пациенток и новорожденных доставили на машинах скорой помощи в соседнее здание и распределили по палатам. Все они чувствуют себя хорошо, заверили сотрудники больницы. По предварительным сведениям, эвакуировать пришлось не более 100 человек. Прием врачей-гинекологов на время тревоги был прекращен, посетителей в здание не пускали. Полиция сейчас работает на месте, проверяет все возможные версии произошедшего.