Кинолог объяснил, для чего воруют породистых собак

Член президиума Российской кинологической федерации Ирина Швец предположила, что собаку украли либо ради выкупа, либо для перепродажи.

«Если воруют собаку, то тут два пути: либо получить выкуп с хозяев, либо эта собака представляет значительную племенную ценность, но для этого у нее должны быть документы», — объяснила собеседница информагентства.