30 ноября 2020, 16:36
Кинолог объяснил, для чего воруют породистых собак
В минувший четверг в Санкт-Петербурге у местных жителей украли шпица. По словам хозяев, животное похитили через окно две девушки цыганской наружности. Об этом сообщило ИА Nation News.
Член президиума Российской кинологической федерации Ирина Швец предположила, что собаку украли либо ради выкупа, либо для перепродажи.
«Если воруют собаку, то тут два пути: либо получить выкуп с хозяев, либо эта собака представляет значительную племенную ценность, но для этого у нее должны быть документы», — объяснила собеседница информагентства.