Киллеры из Екатеринбурга расправились с арбитражным управляющим

Члены организованной преступной группировки из Екатеринбурга лишили жизни арбитражного управляющего, хранившего банковские векселя одного из заводов. Об этом рассказали Ura.ru со ссылкой на прокуратуру Свердловской области.

Злоумышленники наносили удары мужчине битой, а затем отъехали за город, где оставили его умирать. Банде предъявили обвинения по уголовным делам. Один из обвиняемых в конце 2019 года получил сведения, что у арбитражного управляющего есть вексели на сумму 34 миллиона рублей. Мужчину похитили.

«В течение нескольких дней обвиняемые перемещали потерпевшего по разным объектам города: от гаражного бокса до различных квартир, требуя передачи им векселей и денег и избивая его. Один из злоумышленников, выходя за рамки преступной договоренности с другими подельниками, деревянной битой нанес не менее одного удара в область спины потерпевшего, причинив тяжкий вред здоровью», — напомнили в прокуратуре.