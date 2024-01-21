Происшествия 21 января 2024, 16:03 Киевскому режиму пообещали расплату за обстрелы мирных городов Слуцкий: обстрел Донецка стал попыткой ВСУ показать свое сопротивление России РИА «Новости»

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Атаки украинских боевиков по Донецку призваны продемонстрировать западным странам сопротивление России. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Государственной думы Леонид Слуцкий.

«Украинская хунта вновь совершает свои преступления против мирных граждан. Укронацисты через террористические акты пытаются хоть как-то показать способность сопротивления нашей армии, опасаясь сокращения притока денег», — написал он.

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Депутат выразил соболезнования семьям и близким погибших.

«Без ответа эти подлые маневры не останутся. Всех причастных найдут. У Зеленского не будет возможности скрыться в теплых объятьях своих хозяев, последует расплата за преступные приказы», — добавил Слуцкий.

Ранее в воскресенье украинские боевики обстреляли микрорайон Текстильщик в Донецке. Глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что жертвами террористической атаки стали 25 человек, еще порядка 20 пострадали.