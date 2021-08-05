Киевский вокзал в Москве заволокло дымом

Сильное задымление случилось на Киевском вокзале в Москве, сообщил источник «360». Люди покидают здание.

Видео прислали через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.

Как рассказал собеседник, пожар начался на складе за зданием вокзала. Еще один источник в экстренных службах столицы сообщил о возгорании на площади 25 квадратных метров на цокольном этаже. Очевидцы пишут в соцсетях, что люди спешно выходят из здания. По данным Telegram-канала Mash, в одном из помещений загорелись личные вещи и мебель.

Пожарные расчеты уже приехали на место ЧП. Они проводят разведку. Более подробной информации о случившемся пока нет.