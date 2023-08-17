Важное 17 августа 2023, 09:55 Киевский режим пытался атаковать территорию России при помощи БПЛА — Минобороны Минобороны: ударный беспилотник сбили над Белгородской областью РИА «Новости»

Читать 360tv в

Военные сбили над Белгородской областью беспилотник. Украинские войска пытались атаковать территорию России, сообщило Минобороны страны.

Киевский режим предпринял попытку ударить 17 августа около девяти часов утра. Целью БПЛА самолетного типа стали объекты на территории России. По словам оборонного ведомства, власти Украины хотели устроить террористическую атаку.

Реклама

«Средствами ПВО украинский ударный беспилотник был обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщили в министерстве.

Разрушений не зафиксировали. Информация о пострадавших не поступала.

Почти за сутки до этого военные сбили украинский дрон над Крымом. Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на нехватку БПЛА, средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Он призвал навести порядок в запасах и нарастить собственное производство.