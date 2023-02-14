Происшествия 14 февраля 2023, 08:41 Киевский режим при помощи Запада вновь пожалуется на повышенный риск ЗАЭС — Рогов Председатель движения Рогов: киевский режим готовит план дискредитации работы ЗАЭС РИА «Новости»

Читать 360tv в

Власти Украины собираются дискредитировать работу Запорожской АЭС. Они хотят вновь поднять тему неспособности России обезопасить ее, рассказал РИА «Новости» председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Режим [президента Украины Владимира] Зеленского с помощью западных ресурсов готовит новый сценарий по дискредитации работы Запорожской АЭС», — предупредил он.

Реклама

Украинские политики, по словам Владимира Рогова, собираются продвинуть идею о повышенных рисках работы атомной станции и неспособности России гарантировать ее безопасность. В качестве одного из аргументов используют тот факт, что снижение уровня Каховского водохранилища выведет из строя систему охлаждения реакторов и спровоцирует экологическую катастрофу.

Реклама

Он признал, что вода действительно опустилась — украинские военные разрушили греблю Каховской гидроэлектростанции и искусственно задержали сток воды с верхних каскадов водохранилищ Днепра. Владимир Рогов сказал, что это не повлияло на работу Запорожской АЭС, ситуация осталась под контролем российских специалистов.

В феврале гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудил в Москве с руководителем Росатома Алексеем Лихачевым обеспечение безопасности Запорожской АЭС. Спустя два дня украинские военные обстреляли Энергодар.