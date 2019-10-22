Киевский аэропорт Борисполь приостановил работу из-за выброса аммиака

Сообщение о запахе аммиака в аэропорту поступило спасателям в 18:20 по местному времени (совпадает с московским). К 20:00 вылет самолетов из терминала F был приостановлен.

Специалисты украинской службы по ЧС взяли пробы воздуха, которые выявили наличие аммиака «без превышения предельно допустимых концентраций». К 20:11 аэропорт возобновил свою работу.

«Один сотрудник авиакомпании SkyUp доставлен в лечебное учреждение. Дополнительно с жалобами на ухудшение самочувствия обратилось около 50 человек, медицинский осмотр которых проводится на месте», — рассказали в госслужбе по ЧС.

Об отмене или задержках рейсов спасатели и пресс-служба аэропорта не сообщали.