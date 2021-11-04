Киев подтвердил гибель украинцев при крушении Ан-12 под Иркутском

При крушении самолета Ан-12 белорусской авиакомпании «Гродно» в Иркутской области погибли два украинца. Об этом на своей странице в Twitter сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Он подчеркнул, что консульство Украины в Новосибирске находится на постоянной связи с МЧС России. Сейчас дипломаты ожидают идентификации останков жертв и официальных причин крушения самолета.

Грузовой самолет Ан-12 потерпел крушение в Иркутской области в среду, 3 ноября, во время захода на посадку. В состав экипажа воздушного судна входили два россиянина, два украинца и три белоруса. В результате авиакатастрофы никто не выжил.

После крушения борт загорелся. Огонь потушили прибывшие на место спасатели. По факту крушения следователи завели уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Предварительными причинами крушения назвали ошибку пилотов или отказ оборудования.

Межгосударственный авиационный комитет направит на место комиссию для выяснения всех обстоятельств крушения. До окончания результатов расследования коммерческая эксплуатация самолетов Ан-12 приостановлена.