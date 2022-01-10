Кидавший детей о пол отец из Омска получил обвинение, но не сел в тюрьму

Жителя Омска, который кидал своих детей о пол, Эдуарда Юнусова, осудили на восемь месяцев колонии за истязание и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Но суд зачел время содержания Юнусова под стражей и не стал отправлять его в тюрьму.

Следствие установило, что Юнусов, будучи пьяным, с силой бросил с высоты собственного роста своего пятилетнего сына и восьмилетнюю падчерицу. У детей в результате таких воспитательных действий появились синяки и ссадины.

Одним из доказательств случившегося стало видео, которое сняла жена Юнусова. Роликом женщина поделилась с родственницей, а в дальнейшем он попал в интернет и вызвал большое негодование общественности. В тот же день мужчину задержали правоохранители, которым удалось выяснить, что этот случай насилия не единственный. При этом ранее мать детей не обращалась в полицию, опасаясь гнева своего супруга.

Тогда же следствие заключило Юнусова под стражу, но суд сменил меру пресечения на более мягкую — подписку о невыезде и надлежащем поведении. С семьей также была проведена профилактическая беседа.