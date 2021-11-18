Kia Rio и LADA Vesta столкнулись в Башкирии. Один человек погиб

В Башкирии произошла авария с участием двух машин, в результате которой погиб один человек. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.

ДТП случилось на 76-м километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк. Около деревни Тереклы столкнулись иномарка Kia Rio и отечественное авто LADA Vesta. Одна из из пассажирок получила смертельные травмы и умерла на месте происшествия. Четыре человека пострадали, в том числе оба водителя. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.