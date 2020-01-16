Kia перевернулась, врезавшись в Porsche и Ford. Видео

Авария произошла 16 января около часа ночи. Kia Ceed, за рулем которой сидела 24-летняя женщина, вылетела на встречную полосу и врезалась в Porsche Cayenne. Потом Kia заехала на бордюр, сбила дорожный знак, столкнулась с Ford и перевернулась на крышу.

Мужчина, сидевший за рулем Porsche, был госпитализирован: предположительно, у него сломан нос.

Руководитель пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко сообщил, что по данному происшествию проводится проверка.