16 января 2020, 14:35
Kia перевернулась, врезавшись в Porsche и Ford. Видео
В Краснодаре случилось ДТП с участием трех машин. Об этом сообщил портал «Юга.ру».
Авария произошла 16 января около часа ночи. Kia Ceed, за рулем которой сидела 24-летняя женщина, вылетела на встречную полосу и врезалась в Porsche Cayenne. Потом Kia заехала на бордюр, сбила дорожный знак, столкнулась с Ford и перевернулась на крышу.
Мужчина, сидевший за рулем Porsche, был госпитализирован: предположительно, у него сломан нос.
Руководитель пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко сообщил, что по данному происшествию проводится проверка.