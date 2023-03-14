Эксклюзив 14 марта 2023, 18:18 Kia Optima и Hyundai Solaris столкнулись на юго-западе Москве, есть пострадавшие Источник "360": два человека пострадали в ДТП на юго-западе Москве РИА «Новости»

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Автомобили Kia Optima и Hyundai Solaris попали в ДТП на юго-западе Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах города.

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Дорожная авария произошла на Севастопольской улице. Пострадали два человека: пешеход и водитель автомобиля Kia. На место прибыла скорая помощь, добавил источник.