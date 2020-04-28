28 апреля 2020, 20:30
Kia и ВАЗ-2115 столкнулись в Уфе. Два человека пострадали
В Уфе зафиксировано ДТП с участием иномарки и отечественного авто, в результате которого два человека получили травмы. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa.
По данным издания, авария произошла накануне на пересечении улиц Кольцевой и Невского. Kia Cerato столкнулась с легковушкой ВАЗ-2115. Пострадали 25-летний водитель отечественного авто и 36-летняя пассажирка иномарки. Им потребовалась помощь медиков. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.