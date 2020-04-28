Kia и ВАЗ-2115 столкнулись в Уфе. Два человека пострадали

По данным издания, авария произошла накануне на пересечении улиц Кольцевой и Невского. Kia Cerato столкнулась с легковушкой ВАЗ-2115. Пострадали 25-летний водитель отечественного авто и 36-летняя пассажирка иномарки. Им потребовалась помощь медиков. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.