  • KIA и Komatsu столкнулись в Санкт-Петербурге у заезда на КАД

    06 ноября 2019, 20:18

    Ирина Нагайникова

    Петербуржцы рассказали об аварии на улице Софийской в правом кармане от выезда на КАД. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на соцсети.

    6 ноября днем на улице Санкт-Петербурга столкнулись автомобили Komatsu и Kia. Очевидцы сообщили о происшествии в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

    Свидетели рассказали, что в результате ДТП никто не пострадал, и движение не затруднено из-за инцидента. Обстоятельства происшествия уточняются.