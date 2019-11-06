KIA и Komatsu столкнулись в Санкт-Петербурге у заезда на КАД

6 ноября днем на улице Санкт-Петербурга столкнулись автомобили Komatsu и Kia. Очевидцы сообщили о происшествии в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Свидетели рассказали, что в результате ДТП никто не пострадал, и движение не затруднено из-за инцидента. Обстоятельства происшествия уточняются.