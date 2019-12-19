19 декабря 2019, 15:06
Kia Cerato и ВАЗ-2114 столкнулись в Башкирии. Пострадал один человек
В Башкирии зафиксировано ДТП с участием легковушки ВАЗ-2114 и иномарки Kia Cerato, в результате которого один человек пострадал. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa.
По данным издания, авария произошла в Буздякском районе в четырех километрах от райцентра. После столкновения отечественное авто вылетело в кювет и перевернулась. Водитель ВАЗ-2114 получил травмы и был доставлен в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.