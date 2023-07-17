Происшествия 17 июля 2023, 10:25 Керченская паромная переправа возобновила работу после ЧП на Крымском мосту Росморречфлот: работу Керченской паромной переправы возобновили после ЧП на Крымском мосту РИА «Новости»

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Керченская паромная переправа снова начала работать после чрезвычайного происшествия на Крымском мосту. Об этом сообщил Росморречфлот в своем Telegram-канале.

Работу переправы приостанавливали в ночь на 17 июля до особых распоряжений.

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«Работа Керченской паромной переправы возобновлена с 10:00», — указали в Росморречфлоте.

В Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края тоже написали, что паромная переправа со стороны региона возобновила работу, а первые пассажиры отправились из порта Кавказ в Керчь. Пока добраться по морю могут только люди, ехавшие на рейсовых автобусах без личного транспорта, сообщили в оперштабе.

ЧП на Крымском мосту произошло в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Жертвами происшествия стали двое взрослых, пострадал один ребенок, сообщили «Известия».

Национальный антитеррористический комитет назвал случившееся терактом. В НАК указали, что мост атаковали двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.