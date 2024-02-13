Происшествия 13 февраля 2024, 22:11 Керамическая плитка упала на пятиклассницу в Нефтекамске СК: в башкирской школе на ученицу пятого класса рухнула керамическая плитка РИА «Новости»

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Керамическая плитка обрушилась на ученицу пятого класса, когда девочка находилась в помещении санузла школы в Нефтекамске. ЧП произошло в конце января, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Председатель СКР Александр Бастрыкин взял под личный контроль ход проверки по факту травмирования ребенка. Поводом стала информация о некачественном капитальном ремонте, который в 2023 году провела в одной из школ города компания «Билд».

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В результате халатности подрядчика в помещении санузла обрушилась керамическая плитка. Травмы получила ученица пятого класса.

В настоящее время следственные органы по Республике Башкортостан проводят процессуальную проверку. Правоохранители установят причины произошедшего и дадут оценку действиям подрядной организации, выполнявшей ремонтные работы.

Похожий случай ранее произошел в Оренбургской области. Крыша обрушилась в спортзале одной из местных школ. В результате ЧП никто не пострадал.