Происшествия 30 января 2024, 15:28 Керамическая плитка пробила голову жильцу дома комфорт-класса в Екатеринбурге Е1: в доме на улице Парина в Екатеринбурге плитка упала на голову жильца РИА «Новости»

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В Екатеринбурге в жилом комплексе комфорт-класса на третий год после заселения начала рушиться облицовка. На жалобы жильцов отреагировали не сразу, и плитка упала на голову мужчины, сообщил сайт E1.RU.

Дом на улице Академика Парина, 39, сдали в 2021 году. Жильцы пожаловались на незавершенную отделку главного холла и качество облицовки на этажах. Летом прошлого года возле одной из квартир осыпался слой штукатурки, в январе 2024-го кусок керамической плитки упал на голову жильца.

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Жена пострадавшего 21 января заметила, что плитка на четыре сантиметра отошла от стены, и обратилась в управляющую компанию. Ремонт включили в план и закрыли заявку. Ровно через неделю после жалобы случилось ЧП.

«Плитка упала на голову супруга, когда он заходил домой, на макушке осталась кровоточащая рана. В нашем доме плитка со стен отваливается везде. Жильцы постоянно оформляют заявки — нас отфутболивают», — сказала женщина.

В управляющей компании «Академический» заявили, что отправили информацию о плитке застройщику, так как на дом действовала гарантия. Пока ремонтные работы согласовывали, она рухнула. В компании «РСГ-Академическое» заявили, что устраняли другие недочеты и не успели разобраться с плиткой до обрушения.

На юго-западе Москвы пострадал 50-летний мужчина. Ему на голову упал фрагмент внешней облицовки здания.