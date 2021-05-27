Кемеровские хирурги извлекли из носа мужчины осколок ножа

Мужчина из Кемерова ходил пять лет с шестиметровым куском лезвия ножа в носу и ничего не подозревал. В результате хирурги извлекли его. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Он пришел в больницу и пожаловался на воспаление в районе глаза. Рентген выявил инородное тело в носу, которое тут же стали извлекать.

«В ходе хирургического вмешательства извлекли обломок керамического ножа размером 6,5 на 2,5 сантиметра», — рассказали врачи.

Мужчина пояснил, что пять лет назад его ранили ножом, но он не заметил таких последствий. Сейчас он в порядке.