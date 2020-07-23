Кемеровчанин украл портрет Тулеева с городской доски почета

В Кемерове неизвестный сорвал с доски почета портрет экс-губернатора Кузбасса Амана Тулеева. Полицейским удалось найти вандала. Им оказался 32-летний местный житель.

Неизвестный пришел к расположенной в центре города доске почета в темное время суток, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу кемеровской мэрии. После случившегося власти города обратились с заявлением в полицию.

«Был совершен акт вандализма. <…> В ближайшее время портрет будет восстановлен», — подчеркнули в администрации Кемерова.

Как уточнили в правоохранительных органах порталу A42.RU, злоумышленник украл два портрета и повредил несколько фонарей декоративной подсветки. Вторым пострадавшим изображением, добавил сайт kp.ru, стал снимок бывшего главы города Владимира Михайлова.

Повредившего стелу с портретами почетных граждан Кемерова нашли, подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Конструкцию повредил 32-летний житель города Кемерова. В настоящее время полицейские выясняют мотивы противоправного деяния», — отметили в ведомстве.

Сумма причиненного ущерба устанавливается, проводится проверка. По ее результатам примут решение в соответствии с законодательством. В пресс-службе администрации Кемерова пообещали вернуть портреты на место.

Аман Тулеев возглавлял Кузбасс с 1 июля 1997 года по апрель 2018-го. Он ушел в отставку по собственному желанию после пожара в ТЦ «Зимняя вишня», при котором погибли 60 человек. Владимир Михайлов руководил городом с декабря 1991 года по июль 2012-го.