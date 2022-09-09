Казино ликвидировали в Выборгском районе Петербурга | 360°

Происшествия 09 сентября 2022, 13:19 Поделиться Telegram

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Viber Казино ликвидировали в Выборгском районе Петербурга

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В Петербурге полицейские ликвидировали казино, в котором находились два администратора и семь игроков. Об этом написала Neva.Today.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, сотрудники правоохранительных органов в пятницу, 9 сентября, обнаружили и пресекли работу казино в доме по проспекту Энгельса в Выборгском районе города.

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По факту организации нелегального игорного бизнеса возбуждено уголовное дело. Администраторы и игроки задержаны.

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