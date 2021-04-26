Казанского блогера оштрафовали за езду с веслом на крыше машины

Полиция Казани оштрафовала автора видео, который на крыше автомобиля Toyota прокатился с веслом в руках. Об этом сообщила пресс-служба МВД Татарстана.

Ролик автор разместил в одной из социальных сетей.

На опубликованных кадрах видно, как на крыше белой Toyota стоит мужчина с веслом в руках и изображает греблю.

Изучившие видео сотрудники полиции установили, что в съемках принимали участие пять человек: три водителя и два пассажира. В их действиях установили состав административного правонарушения.

Участников съемок пригласили в отдел ГИБДД для профилактической беседы. Свою вину нарушители признали полностью. Сотрудники ведомства составили девять административных протоколов на общую сумму 10,5 тысячи рублей за нарушение правил дорожного движения.

По данным издания «Реальное время», главным фигурантом съемок стал казанский предприниматель и блогер Булат Bolt Закиров, который известен своим эксцентричным поведением.