Сдья насмерть сбил пешехода на пешеходном переходе в Казани, сообщило «Реальное время».

Авария произошла третьего августа в 21:35 на Мамадышском тракте. Пострадавший мужчина переползал дорогу. Водитель не заметил мужчину и задавил его на Audi A4. Пешеход скончался на месте от полученных травм, передала «Газета.ru».

На данный момент следователи выясняют обстоятельства случившегося, материалы дела будут переданы в СКР. В момент аварии водитель был трезв.