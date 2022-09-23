Казанские врачи пришили подростку отрубленную кисть | 360°

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Казанские врачи пришили подростку отрубленную кисть

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Врачи Детской республиканской клинической больницы Казани вместе с сотрудниками РКБ пришили подростку отрубленную кисть. Об этом сообщила Inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу медучреждения.

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Подросток потерял кисть во время колки дров. Врачи сделали три операции. Они выполнили реплантацию, ревизию лучевой артерии, тромбэктомию и некрэктомию ткани. На данный момент рука 17-летнего парня начала восстанавливаться. Пациент способен слегка шевелить пальцами.

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