Казанские врачи пришили подростку отрубленную кисть | 360°

Происшествия 23 сентября 2022, 15:26 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Казанские врачи пришили подростку отрубленную кисть

Читать 360tv в

Врачи Детской республиканской клинической больницы Казани вместе с сотрудниками РКБ пришили подростку отрубленную кисть. Об этом сообщила Inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу медучреждения.

Реклама

Подросток потерял кисть во время колки дров. Врачи сделали три операции. Они выполнили реплантацию, ревизию лучевой артерии, тромбэктомию и некрэктомию ткани. На данный момент рука 17-летнего парня начала восстанавливаться. Пациент способен слегка шевелить пальцами.

0 0 0 0 0 0