  • Казанские молодожены прямо со свадьбы отправились в полицию

    29 октября 2019, 13:23

    Ирина Нагайникова

    Сотрудники бара в Казани избили молодых супругов после свадебной вечеринки, сообщил сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на местные СМИ.

    Первая брачная ночь в отделении полиции и видео драки в соцсетях — так молодая пара из Казани запомнит свою свадьбу.

    На кадрах с места происшествия видна потасовка с участием нескольких человек. Девушка в белом пытается вступиться за мужчину, однако раз за разом ее откидывают, и она падает на землю.

    Очевидцы рассказали, что из бара следом за парой выбежали 6-8 человек с дубинками и продолжили избиение уже снаружи.

    «У них зафиксировали побои разной степени тяжести, перелом челюсти, отравление от паралитического баллончика, свидетелю сломали челюсть и нос», — поделились в паблике «В Казани поймут».

    По сообщению пресс-службы местного УМВД, уже установили всех участников драки. Ведется проверка.