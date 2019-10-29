Казанские молодожены прямо со свадьбы отправились в полицию

Первая брачная ночь в отделении полиции и видео драки в соцсетях — так молодая пара из Казани запомнит свою свадьбу.

На кадрах с места происшествия видна потасовка с участием нескольких человек. Девушка в белом пытается вступиться за мужчину, однако раз за разом ее откидывают, и она падает на землю.

Очевидцы рассказали, что из бара следом за парой выбежали 6-8 человек с дубинками и продолжили избиение уже снаружи.

«У них зафиксировали побои разной степени тяжести, перелом челюсти, отравление от паралитического баллончика, свидетелю сломали челюсть и нос», — поделились в паблике «В Казани поймут».

По сообщению пресс-службы местного УМВД, уже установили всех участников драки. Ведется проверка.