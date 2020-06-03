Выпускники школы в Казани решили сделать прощальный подарок в виде рисунка во дворе. И даже согласовали макет. Но в дело вмешалась Росгвардия. Она приехала по звонку из школы и выгнала подростков. Кто вызвал наряд — директор или охранник — до сих пор не могут разобраться.

Одна из выпускниц рассказала «360», что мероприятие было согласовано — все из руководства, в том числе и директор, знали о планах ребят.

«Мы с охранником договаривались, где можно нарисовать. Он нам показал место, мы пришли, открыли краски, начали рисовать. Он пришел снова и сказал «Уходите, директор вас попросил удалить», — рассказала девушка.

А через несколько минут приехал наряд Росгвардии, и подростков вывели из двора. Сам директор сказал, что ребята сами виноваты — мол, нужно было согласовывать время, чтобы за ними был контроль классного руководителя.

«Время они не уточнили и пришли около семи вечера. Контроля за ними не было. Мне позвонил охранник, я попросил перенести мероприятие на другой день, чтобы организовать вместе с классным руководителем. Охранник по поводу вызова Росгвардии теперь пишет мне объяснительную», — рассказал «360» директор.

Почему нельзя было обойтись своими силами, а нужно было вызывать Росгвардию — не поняли и в самом ведомстве. В Росгвардии рассказали «360», что сделали предупреждение руководству школы «о недопустимости вызова наряда вневедомственной охраны при отсутствии угрозы безопасности объекту».