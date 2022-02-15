15 февраля 2022, 03:09
Казанская прокуратура начала поиски виновников снежной свалки у дома ветерана войны
В Казани сотрудники прокуратуры начали проверку работы коммунальщиков, которые устроили снежную свалку возле дома ветерана войны.
Как сообщает inkazan.ru со ссылкой на прокуратуру региона, там оценят работу коммунальщиков с точки зрения закона. Но уже сейчас снежная свалка исчезла.
Что крайне важно для жительницы поселка Чебакса, у которой в разгар зимы под снегом оказались дровница и тропинка, ведущая к ней. А в доме есть только печка.
Администрации Советского района Казани, где находится поселок, пообещала, что ситуацию со свалкой изучит председатель территориально-общественного самоуправления.