Казаки устроили разборку с велосипедистами в центре Ставрополя

Конфликт между казаками и велосипедистами произошел на Александровской площади Ставрополя. На место сбора спортсменов пришли участники казачьего патруля. Момент разборки попал на видео.

На опубликованных кадрах видно, что один из казаков силой отбирает велосипед у спортсмена и кидает его в сторону. Идущий рядом коллега не пытается остановить нападавшего. При этом казаки в выражениях не сдерживаются, в отличие от велосипедистов.

На просьбу молодого человека не распускать руки казак ответил фразой: «А чем тебя, ногами трогать?»

Спортсмены пытались напомнить, что представители казачьего патруля не имеют права применять силу, но нападавших это не остановило.

В краевом главке МВД «360» сообщили, что участковый уполномоченный полиции проводит проверку по факту нападения.

Сайт kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что причиной конфликта стало требование казаков к велосипедистам прекратить трюки. Проезд на таком виде транспорта на Александровской площади запрещен из-за большого количества культурных памятников. Когда спортсмены не послушались, патруль применил силу.