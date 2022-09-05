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(обновлено: 05 сентября 2022, 21:29)

МВД поделилось подробностями об автомобиле предполагаемой убийцы Дугиной

МВД: казахстанский номер на машине предполагаемой убийцы Дугиной был снят с учета

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Казахстанский государственный номер на машине предполагаемой убийцы журналистки Дарьи Дугиной был снят с учета в связи с утерей, сообщили РИА «Новости» в МВД Казахстана.

«Регистрационный номер автомобиля был снят с учета в связи с утерей», — сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

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Журналист и общественный деятель Дарья Дугина погибла 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье. По заявлению Федеральной службы безопасности России, за убийством Дугиной стоят спецслужбы Украины, исполнителем была Наталья Вовк. При въезде в Россию преступница использовала госномер ДНР, в стране она ездила на машине с казахстанским номером, а выезжала с украинским.

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