Каток раздавил водителя в Якутии

Водитель катка из Якутии погиб под колесами своей же машины. Происшествие произошло во время строительства дороги. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Оператор катка решил убрать камень с дороги перед катком. Саму машину он поставил на малый газ. Однако, убирая камень, водитель споткнулся и сам же попал под каток. Автомобиль раздавил пострадавшего. Приехавшие на место происшествия медики констатировали смерть мужчины, передала «Свободная Пресса».

Ранее авария с участием пьяного водителя произошла в Башкирии. Мужчина не справился с управлением, в результате его автомобиль вылетел в кювет.