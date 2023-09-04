Происшествия 04 сентября 2023, 06:24 Катера с десантниками ВСУ остановили на пути к Крыму Минобороны: авиация уничтожила 4 катера с десантом ВСУ, плывшие в сторону Крыма

Читать 360tv в

В северо-западной части акватории Черного моря уничтожили четыре американских катера с украинскими десантниками. Они двигались в сторону Крыма, сообщило Минобороны России.

«В ночное время в северо-западной части акватории Черного моря самолетами морской авиации Черноморского флота были уничтожены четыре быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force» — объявили военные.

Реклама

На катерах передвигались десантные группы Вооруженных сил Украины. Катера, по информации министерства, перехватили на пути к мысу Тарханкут.

Вблизи Крыма и Курской области ночью сбили два беспилотника самолетного типа. Их перехватили около одного часа ночи. Дежурные средства ПВО уничтожили аппараты. О наличии повреждений на земле Минобороны не сообщало.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым после присоединения к России потерял туристов, а его жители — источник дохода. Представитель межнациональной миссии полуострова Заур Смирнов назвал его слова лицемерием.