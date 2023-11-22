Происшествия 22 ноября 2023, 06:16 Катера-беспилотники уничтожили в акватории Черного моря Минобороны России: на пути к Крыму уничтожили 4 безэкипажных катера РИА «Новости»

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В акватории Черного моря военные уничтожили четыре безэкипажных катера, которые направлялись к берегам Крыма. Об этом сообщило Минобороны России.

Атаку предотвратили 22 ноября. Четыре безэкипажных катера засекли в западной части акватории Черного моря. По информации военных, они двигались в сторону Крыма. Все надводные беспилотники уничтожили.

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В интернете появились сообщения о взрывах и возгораниях в Саках и Евпатории. Советник главы Крыма Олег Крючков назвал эту информацию фейком и заявил, что на западе полуострова, как и в других районах, спокойно.

Крым, как и некоторые другие регионы России, пострадал от непогоды. Сильный ветер оставил без света около 39 тысяч абонентов. К вечеру 21 ноября аварийные службы планировали восстановить электроснабжение Черноморского и Симферопольского районов.