Происшествия 02 сентября 2023, 11:47 Катер врезался в крейсер «Аврора» из-за неисправности двигателя Катер с пассажирами врезался в крейсер «Аврора» в ночь на 2 сентября

Читать 360tv в

В Санкт-Петербурге катер столкнулся с крейсером «Аврора». ЧП на воде произошло в ночь на 2 сентября, сообщил сайт 78.ru.

Причиной аварии, по данным издания, стали неполадки с двигателем. Предположительно, его прибило к носовой части крейсера.

Реклама

На место ЧП прибыли полицейские. По данным телеканала «Звезда», на катере находились три человека. Они не пострадали.

Катер в итоге отбуксировали и пришвартовали к Сампсониевскому мосту. Информации о возможных повреждениях «Авроры» не поступало.

Крейсер «Аврора» пришвартован на вечной стоянке у Петроградской набережной в Санкт-Петербурге. Он стоит у истока Большой Невки.

В середине августа в Дагестане пассажирский катер столкнулся со скалой, когда вышел на прогулку по реке Сулак.