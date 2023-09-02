02 сентября 2023, 11:47
Катер врезался в крейсер «Аврора» из-за неисправности двигателя
Катер с пассажирами врезался в крейсер «Аврора» в ночь на 2 сентября
В Санкт-Петербурге катер столкнулся с крейсером «Аврора». ЧП на воде произошло в ночь на 2 сентября, сообщил сайт 78.ru.
Причиной аварии, по данным издания, стали неполадки с двигателем. Предположительно, его прибило к носовой части крейсера.
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На место ЧП прибыли полицейские. По данным телеканала «Звезда», на катере находились три человека. Они не пострадали.
Катер в итоге отбуксировали и пришвартовали к Сампсониевскому мосту. Информации о возможных повреждениях «Авроры» не поступало.
Крейсер «Аврора» пришвартован на вечной стоянке у Петроградской набережной в Санкт-Петербурге. Он стоит у истока Большой Невки.
В середине августа в Дагестане пассажирский катер столкнулся со скалой, когда вышел на прогулку по реке Сулак.
Санкт-Петербург
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