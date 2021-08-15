Катер столкнулся с баржей в Самарской области

В Самарской области катер столкнулся с баржей накануне вечером. После аварии катер перевернулся, его поиски продолжаются. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

По предварительной информации, 14 августа, примерно в 20:30 по московскому времени, на 1733-м километре реки Волги напротив села Рождествено в Самаре столкнулись два водных транспорта.

«Произошло столкновение неустановленного маломерного катера с теплоходом „Рейдовый-3“ В04579 (проект Р-103) в составе с Баржой-1381 (проект Р-89) владелец ПАО „Порт Тольятти“, следовавшего рейсом Солнечная поляна — Рождествено», — сказано в сообщении.

Источник фото: пресс-служба СК

После столкновения катер перевернулся. Сейчас его поисками занимается Следственный комитет. На месте происшествия работают следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России. В пресс-службе уточнили, что проводится комплекс проверочных мероприятий, устанавливаются обстоятельства происшествия. Пока неизвестна причина столкновения. Также нет информации о погибших или пострадавших.