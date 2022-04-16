Катер с ребенком перевенулся на Волге

Катер перевернулся на Волге в Волгоградской области. Один человек погиб, также спасатели ищут ребенка, который находился на борту.

По данным РИА «Новости», всего на катере находились шесть человек. Четверо получили травмы, но их вытащили из воды. Двое из них сейчас в больнице, двое отказались от госпитализации.

«Еще один человек погиб. На борту был 12-летний ребенок, его ищут», — рассказал источник.

На водителя катера завели уголовное дело, так как он был в нетрезвом виде, сообщил в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Сейчас он задержан.