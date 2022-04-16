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    16 апреля 2022, 11:50

    Катер с ребенком перевенулся на Волге

    Дарья Морозова

    Катер перевернулся на Волге в Волгоградской области. Один человек погиб, также спасатели ищут ребенка, который находился на борту.

    Катер с ребенком перевенулся на Волге

    По данным РИА «Новости», всего на катере находились шесть человек. Четверо получили травмы, но их вытащили из воды. Двое из них сейчас в больнице, двое отказались от госпитализации.

    «Еще один человек погиб. На борту был 12-летний ребенок, его ищут», — рассказал источник.

    На водителя катера завели уголовное дело, так как он был в нетрезвом виде, сообщил в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Сейчас он задержан.