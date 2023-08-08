Происшествия 08 августа 2023, 02:46 Катер с подростком на борту взорвался в Нижнем Тагиле Подросток получил ожоги после взрыва катера «Амур» в Нижнем Тагиле Пресс-служба МЧС

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Катер взорвался на озере в Нижнем Тагиле при попытке завести мотор. По время взрыва на борту находился мужчина и его 14-летний сын. Подростка госпитализировали с ожогами первой степени. Об этом сообщили в городском отделе надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по региону.

«Отец с сыном собирались поплавать на лодке, при запуске мотора произошел взрыв. В результате взрыва пострадал отец и ребенок 2009 года рождения, мальчик был госпитализирован», — рассказали в ведомстве.

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Врачи диагностировали у подростка термические поверхностные ожоги тела первой степени. У него обожжено 8% тела, он находится в состоянии средней тяжести.

Причиной ЧП, предварительно, могла оказаться неисправность в моторном отсеке лодки «Амур». Начавшийся после взрыва пожар потушил отец ребенка и неравнодушные очевидцы.

На прошлой неделе в Нижнем Тагиле произошло другое происшествие на пруду в центре города. Пьяная компания на катере сбила мать с ребенком, которые плыли вдоль берега на сапборде. Женщину находится в тяжелом состоянии.