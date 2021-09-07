Катер с пассажирами перевернулся в Мурманской области

Катер с пассажирами на борту перевернулся в Мурманской области. О происшествии сообщили в МЧС по региону.

По предварительным данным, на борту судна были пять человек. Известно, что сейчас спасатели ищут пропавших. Никаких официальных данных о том, кто именно находился на катере, пока нет. Одного из пассажиров уже нашли живым, другой скончался. Трое пока числятся пропавшими без вести.

«В Печенгском районе продолжаются поиски пострадавших с перевернутого маломерного судна. 07 сентября 2021 года в ОДС ЦУКС Главного Управления МЧС России по Мурманской области по „Системе — 112“ поступила информация о том, что в районе бухты Долгая Щель маломерное судно вынесло на берег и перевернуло», — сказано в сообщении МЧС.

В поиске пострадавших задействован вертолет Ми-8.

Крупная авария на воде произошла в августе в Бангладеш. Там пассажирское судно столкнулось с торговым, по некоторым данным — сразу с двумя. От удара траулер перевернулся и быстро пошел ко дну. Как минимум 20 человек не смогли выплыть и погибли. Всего на судне находилось больше сотни пассажиров. Семьям всех погибших и пострадавших выплатят материальную помощь.