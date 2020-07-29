Катер с пассажирами перевернулся в Анапе

По данным сайта «Газета.ru», это произошло в 500 метрах от берега. Все пассажиры упали в воду, но никто не пострадал.

«На катере „Касатка-1“ оказывались услуги, не отвечающие требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей», — пояснила Марковская.