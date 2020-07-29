29 июля 2020, 14:22
Катер с пассажирами перевернулся в Анапе
Катер перевернулся в Черном море в Анапе. На нем находились девять пассажиров. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елену Марковскую.
По данным сайта «Газета.ru», это произошло в 500 метрах от берега. Все пассажиры упали в воду, но никто не пострадал.
«На катере „Касатка-1“ оказывались услуги, не отвечающие требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей», — пояснила Марковская.