Катер протаранил опору Кантемировского моста в Санкт-Петербурге

Прогулочный катер Bayliner столкнулся с опорой Кантемировского моста в районе дома № 8 на Аптекарской набережной. О происшествии сообщили в региональном главке МЧС.

Информация о ЧП в акватории Большой Невки поступила в ведомство в 05:53. На место были направлены восемь спасателей и две единицы техники.

По данным «Известий», в результате ЧП пострадала женщина. Ее доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, закрытым переломом челюсти и рассечением губы. Обстоятельства случившегося выясняют правоохранители. Капитана катера опрашивают.

На сайте Северо-Западной транспортной прокуратуры также появилось сообщение о столкновении прогулочного катера «Премьер» с опорой Гренадерского моста в субботу около 05:00. В СЗТП уточнили, что в районе Кантемировского моста произошло подтопление судна.

На борту находились четыре человека, трое из них находятся в больнице. Разлива нефтепродуктов не произошло. Прокуратура продолжает проверку по факту случившегося.