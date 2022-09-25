Катер перевернулся на Онежском озере в Карелии | 360°

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Катер перевернулся на Онежском озере в Карелии

Один человек утонул на Онежском озере в Карелии

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На Онежском озере в Карелии перевернулся катер. Уже известно об одном погибшем и трех спасенных. Остальных пассажиров ищут. Об этом на странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

По его словам, все произошло 24 сентября.

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«В 19:30 на Онежском озере в Кондопожском районе перевернулся катер, в котором находились семь человек, в том числе, предположительно, пятилетний ребенок», — рассказал он.

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Охлопков сообщил, что почти в полночь трое пассажиров выплыли на берег. Среди них — один житель Карелии и двое петербуржцев. По словам Охлопкова, один из спасенных был госпитализирован в Кондопожскую ЦРБ с общим переохлаждением, обморожением нижних конечностей, гипертоническим кризом, двое отказались от госпитализации.

Известно, что один из пассажиров утонул. Его тело уже нашли. Он был жителем Санкт-Петербурга.

Все пассажиры были без спасательных жилетов.

Охлопков сказал, что поиски трех человек продолжаются.

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