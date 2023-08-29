Катер направили на поиски пропавшей фигуристки Горбачевой | 360°

29 августа 2023, 14:17
Катер направили на поиски пропавшей фигуристки Горбачевой
Источник «360»: на поиски фигуристки Горбачевой направили катер
Экстренные службы отправили катер для поисков пропавшей фигуристки Алины Горбачевой. Об этом «360» сообщил источник.
«На поиски направили катер, вещей спортсменки не обнаружили», — отметил он.
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Экстренные службы при этом не могут дозвониться до тренера спортсменки Софьи Федченко.
О пропаже 16-летней Горбачевой стало известно во вторник. По предварительной информации, вечером 28 августа она тренировалась на «Чкалов Арене» в Москве, после чего вышла из спорткомплекса и направилась к Владимирской церкви.
В последний раз камеры видеонаблюдения заметили ее рядом с Волоколамским шоссе. По информации «360», вещи Горбачевой нашли на Покровской набережной.
По факту ЧП Следственный комитет начал проверку, ее ход и результаты под свой контроль взяла столичная прокуратура.
Горбачева в феврале 2023 года выиграла золото юниорского чемпионата России в Перми.
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