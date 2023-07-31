Происшествия 31 июля 2023, 14:32 Катер едва не перерубил ноги девочке в Самарской области Baza: на реке в Самарской области катер едва не перерубил ноги 12-летней девочке РИА «Новости»

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Девочка попала в больницу из-за катера, задевшего ее винтом на реке Сок в Самарской области. По факту случившегося возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

ЧП произошло вечером 30 июля в селе Малая Царевщина Красноярского района. По данным ведомства, во время движения катера по реке в воде находилась 12-летняя девочка. Судно, проплывая мимо, задело ее винтом.

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Ребенок получил травмы и попал в больницу. Сотрудники следственного управления допросили свидетелей происшествия. В рамках расследования проведут судебные экспертизы. Личность человека, который управлял катером, устанавливается, добавили в пресс-службе.

Характер травм, которые получила девочка, в ведомстве не уточнили. По данным Telegram-канала Baza, пострадавшая потеряла много крови. У нее выявили рубленые раны левой и правой голени. Ампутация ребенку не грозит, уточнил источник канала.